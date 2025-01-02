Москва, 2 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Победитель лотереи «Новогодний миллиард» после вычета налога получит более 781 млн рублей, если это его единственный выигрыш за текущий налоговый период, сообщили в четверг, 2 января, в компании «Столото».

Anton Starikov

Общая сумма выигрыша победителя составила 1 000 000 200 рублей, а налог в размере 22% (218 402 044 рубля) компания выплатит самостоятельно, рассказали её представители «РИА Новости».

«Победитель «Новогоднего миллиарда» — 2025 от «Русского лото», выигравший главный приз в размере одного миллиарда рублей, после вычета налога получит781 598 156 рублей — при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, билет, выигравший 1 млрд рублей, был куплен на сайте лотереи с указанием номера телефона, зарегистрированного на Сахалине. Это четвёртый «лотерейный миллиардер» в России, отмечалось в сообщениях.

Житель Смоленска, выигравший в лотерею 140 млн рублей, ранее сообщил, что победу ему предсказал приснившийся кот. Во сне животное испачкало всю квартиру, а «в простонародье» считается, что такой сон — к финансовому успеху, рассказал победитель.

Всероссийский центр изучения общественного мнения ранее представил результаты опроса, проведённого среди победителей лотерей. Крупный выигрыш позволяет человеку повысить качество жизни и обрести финансовую уверенность, но не меняет систему ценностей победителя и его отношение к жизни в целом, отметили социологи.