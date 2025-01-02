Лондон, 2 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Киевский режим упустил возможность одержать победу над Россией в военном конфликте два года назад из-за нерешительности западных союзников. Об этом пишет британский военный эксперт Ричард Кемп в своей колонке для газеты The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум

«Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Россия, не следует ошибочно полагать, что Украина и Запад близки к победе в конфликте. К сожалению, такая возможность была упущена по меньшей мере два года назад из-за того, что Европе не хватало решимости, а в США боялись эскалации, лишив Украину оружия, которое было ей необходимо, чтобы отбросить Россию назад», — отметил он.

Кемп добавил, что наступление России сейчас может остановить только резкое и существенное наращивание военной помощи, на что западные союзники пойдут очень маловероятно, ведь они в целом «устали от войны». По его словам, многие лидеры коллективного Запада уже осознали, что нужно будет заключать мирное соглашение.

Эксперт вспомнил и последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, судя по которым можно сделать вывод, что на Украине смирились с тем, что придётся уступить России утраченные территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.