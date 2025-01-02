Лондон, 2 января, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Полиции Великобритании удалось через 52 года закрыть дело о безвестном исчезновении женщины, обнаружив её живой. Об этом сообщила газета The Guardian.

Steve Taylor/Global Look Press

В 1972 году в Ковентри пропала 16-летняя Шейла Фокс, проживавшая с родителями. В полиции Западного Мидленда выяснили, что она, вероятно, состояла в отношениях с мужчиной и могла самостоятельно покинуть район.

В конце декабря 2024 года полиция разместила на сайте и в социальных сетях единственную фотографию Фокс, сделанную незадолго до её исчезновения. Это был зернистый снимок девушки, обнаруженный, как пояснили в полиции, в ходе расследования.

Уже через несколько часов люди, знакомые с Фокс, связались с ней, а 1 января полиция подтвердила, что женщина, которой сейчас 68 лет, жива и здорова. Правоохранители не раскрыли подробностей, отметив только, что она живёт «в другой части страны».

«Мы рады сообщить о завершении одного из самых длительных расследований об исчезновении людей», — заявили в полиции Западного Мидленда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Бразилии нашли и освободили бывшего футболиста Марселиньо Кариоку, похищенного после концерта. Похитители держали Кариоку в «частной тюрьме» и требовали от его семьи выкуп. Позже пострадавший рассказал в соцсетях, что его похитил муж женщины, с которой у него завязались отношения на концерте.