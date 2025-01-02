Москва, 2 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. С конца декабря 2024 года российские авиакомпании продали более 360 тыс. билетов для детей со скидкой 50%. Об этом 2 января во время поездки в международный аэропорт Внуково сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он добавил, что 7 тыс. детей уже осуществили перелёт с такой скидкой.

Он отметил, что на сегодня 50-процентную скидку на детские билеты предоставляют уже 14 авиакомпаний.

«Поэтому 14 числа мы завершим полностью исполнение поручения (российского лидера Владимира Путина о предоставлении льгот. — Прим. ред.) и доложим президенту», — процитировал ТАСС Ядрова.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, напомнил о положении, согласно которому семьи должны получать скидку в 50% на детские авиабилеты. Однако перевозчики манипулируют с тарифами, чтобы сократить льготу, отметил он и потребовал прекратить эту практику. Глава государства поручил правительству решить эту проблему до 14 января 2025 года.

В правительстве в свою очередь заверили, что всем детям до 12 лет будут предоставлять скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелёты с 14 января. Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что с авиакомпаниями, которые раньше могли минимизировать скидку с учётом специальных тарифов, провели разговор, ситуация будет исправлена.

В настоящее время авиакомпании предоставляют скидки на авиабилеты для детей, составляющие от 15% до 50% от стоимости взрослого билета. С 23 декабря фиксированную скидку 50% для детей с двух до 12 лет для перелётов по России установил «Аэрофлот». Скидка действует на всех доступных тарифах класса эконом при покупке авиабилетов для детей с датой вылета от первого января 2025 года.