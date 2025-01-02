Киев, 2 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Украинца, который пытался сбежать в Румынию, спрятавшись под кучей мусора, задержали в Закарпатской области. Об этом сообщило 2 января издание «Страна. ua».

Национальная полиция Украины

Предполагалось, что житель Тячевского района перевезёт уклониста через блокпост на телеге. Сверху мужчину накрыли строительным мусором, однако это не помогло — его заметили украинские пограничники.

Попытка избежать мобилизации в ряды ВСУ обошлась мужчине в $4,5 тыс., говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря в Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) пытались задержать на улице мужчину, переодетого Санта-Клаусом. Предположительно, «американского волшебника», которого сопровождала Снегурочка, хотели насильно мобилизовать и отправить на фронт. Чем закончился инцидент, неизвестно.

На Украине с 18 мая 2024 года ужесточены меры мобилизации. В частности, с 27 до 25 лет снижен призывной возраст. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Их могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем отправить на фронт.