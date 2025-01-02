Москва, 2 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщила в четверг, 2 января, пресс-служба Министерства обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Также в указанный период были сбиты 97 беспилотников самолётного типа, сказано в сообщении.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметила пресс-служба.

Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1200 человек. Кроме того, подразделения ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что российские войска сбили в Запорожской области американский истребитель F-16, который военно-воздушные силы Украины использовали для нанесения удара по территории РФ.

В ночь 2 января подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ в небе над пятью регионами России — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Калужской областями, сообщала пресс-служба Минобороны. Ещё 19 дронов противника были уничтожены вечером 1 января.