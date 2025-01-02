Москва, 2 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ в 2025 году откроет центры ресоциализации для бывших заключённых.

Илья Наймушин/РИА Новости

С 2025 года в России начинается второй этап внедрения института пробации. С 1 января в стране начала работу постпенитенциарная пробация. Она будет применяться к гражданам, которых освободили из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Помощь таким гражданам будут оказывать в специальных учреждениях. Также планируется, что в центрах пробации освободившиеся смогут временно проживать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Федеральная служба исполнения наказаний России будет помогать осуждённым, которые готовятся к освобождению, отыскать родственников, если их местонахождение неизвестно.

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