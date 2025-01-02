Москва, 2 января, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Принятое киевским режимом в интересах США решение прекратить транзит российского газа через свою территорию ослабит экономический потенциал Европы и самым негативным образом скажется на уровне жизни европейских граждан, отметила в четверг, 2 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Roman Naumov/Global Look Press Мария Захарова

Киевские власти приняли решение о прекращении транзита, несмотря на выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств, подчеркнула Захарова. Геополитическая подоплёка этого решения лежит на поверхности, отметила она.

«Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США. Первой жертвой их хищнической стратегии уже стала крупнейшая европейская экономика — ФРГ, которая после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» оказалась вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных немецких производств», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Страны в прошлом экономически успешного и независимого Евросоюза заплатят высокую цену за американское покровительство, отметила официальный представитель министерства.

«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

Обозреватели греческого новостного сайта Newmoney в своей публикации 1 января отметили, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины происходит в критический для ЕС момент, когда запасы этого топлива в странах Евросоюза иссякают быстрее, чем обычно.