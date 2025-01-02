Москва, 2 января, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Несколько простых действий помогут защитить данные на смартфоне в случае перехода по вредоносной ссылке. Первым делом нужно отключить устройство от Сети, рассказал эксперт рынка НТИ Safenet («Сейфнет») Александр Блезнеков 2 января ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что в праздничные дни мошенники действуют активнее. Чаще всего они пользуются фишингом — рассылкой вредоносных ссылок через мессенджеры и электронную почту, — чтобы красть деньги и личные данные.

После перехода по таким ссылкам на устройство может поступить файл, способный запуститься автоматически и, к примеру, записать введённые пользователем данные, в том числе логины и пароли. Бывает и так, что пользователь сам вводит личную информацию после перехода на подозрительный сайт.

«Поэтому самый простой способ снизить риски — отключить устройство от Сети сразу после перехода по отправленной ссылке», — пояснил Блезнеков.

Специалист добавил, что нельзя нажимать на интерактивные элементы на открывшемся сайте и вводить какие-либо данные, особенно если пользователю предлагают авторизоваться через какой-либо мессенджер. Пароли, выбранные для самых важных приложений и сервисов, следует сменить.

Блезнеков напомнил о массовых рассылках, в которых пользователей просили проголосовать за участника конкурса. Для этого требовалась авторизация, но после неё мошенники сразу же получали доступ к аккаунтам. Поэтому в случае, если человеку якобы от кого-то из знакомых поступает подобная просьба, ему следует позвонить этому знакомому для проверки. Не исключено, что у него могли украсть телефон или взломать аккаунт.

Без проверки не стоит открывать и присланные кем-то файлы. В них могут быть вирусы или шпионские программы. Выявить их поможет антивирус.

Мошенники пользуются поддельными адресами электронной почты, похожими на контакты магазинов или знакомых людей. Как правило, в таких адресах отличаются один или несколько символов, предупредил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МВД предупредили о новом приёме злоумышленников, которые специализируются на взломе мобильных телефонов. Они начали убеждать потенциальных жертв, что тем необходимо установить специальные приложения для оплаты счетов за коммунальные услуги или записи к врачу. На самом деле эти программы предназначены для получения доступа к мобильным устройствам и кражи денег.