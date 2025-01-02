Херсон, 2 января, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Киевский режим осуществляет депортацию жителей Херсона и других населённых пунктов на оккупированной украинской стороной территории. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ashley Chan/Global Look Press

«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Сальдо, жителей насильно отправляют в подконтрольные режиму Владимира Зеленского территории, где их оставляют без какой-либо поддержки и помощи. Он также уточнил, что оставшихся в городе людей прекратили обеспечивать гуманитарной помощью.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признала легитимность данного референдума и регулярно обстреливает территорию региона. В настоящее время под контролем РФ находится порядка 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают силы ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Сальдо заявил, что большинство жителей Украины бегут в Россию через европейские страны, поскольку киевский режим напрямую их не выпускает.

30 декабря Сальдо также сообщил, что интеграция Херсонской области в состав России в 2024 году была полностью завершена. Было отремонтировано много дорог, школ, больниц, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивались экономика и культура, добавил глава региона.