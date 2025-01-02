Подольск, Московская область, 2 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске в ночь с 1 по 2 января новогодний салют разлетелся по двору. Видео происшествия распространилось в Сети.

Кадр из видео

На кадрах видно, что заряды салюта разлетелись в разные стороны, попав в толпу людей, среди которой были дети. О пострадавших или повреждениях имущества пока не сообщалось.

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