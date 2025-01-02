Стамбул, Турция, 2 января, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Прокуратура Стамбула потребовала приговорить пятерых иностранных граждан, связанных с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», к лишению свободы на срок от 7,5 до 15 лет, сообщило в четверг, 2 января, турецкое государственное информагентство Anadolu.

Petrov Sergey/Global Look Press

Хофизджона Усмонова, Мутеулло Усоева, Рахматулло Саликова, Мухаммадрахима Файзова и Хамзу Мухаммеда подозревают в членстве в группировке «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подозреваемые, задержанные в Турции в марте 2024 года, давали указания исполнителям теракта, пообещав выплатить им 800 тыс. рублей (в том числе 100 тыс. рублей авансом), организовать отъезд к границе с Белоруссией и предоставить новые паспорта, сказано в сообщении.

«Обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта в «Крокусе» Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода», — отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. От их действий погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал.

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек.

4 декабря правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Установлено, что они помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.

В июне 2024 года СМИ сообщили, что турецкие спецслужбы предупредили Россию и помогли предотвратить в Москве второй после нападения на «Крокус Сити Холл» теракт. По этим данным, новое нападение (на торговый центр) готовила та же группировка — «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Исламским государством».