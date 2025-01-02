Москва, 2 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Некоторые подарки нельзя вернуть в магазин, поскольку они относятся к категории невозвратных товаров. Об этом рассказали в автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).

Ведомости/ТАСС

Отмечается, что такие изделия торговая точка обязана принять назад только в случаях, если выявился брак или другой недостаток.

«Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев — только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — уточнили в пресс-службе Роскачества, которую цитирует «РИА Новости».

В Роскачестве уточнили, что к этим товарам относятся электроника, бытовая техника, парфюмерия, косметика, предметы личной гигиены, бельё и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, книги, автомобили, мотовелотовары и мебель. Также невозвратными являются продукты питания, растения и животные.

В организации напомнили, что некоторые товары всё же можно вернуть в срок от 14 до 30 суток (продолжительность периода зависит от категории изделий). При этом товар должен находиться в том виде, в котором его приобретали.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) России предложил ввести список невозвратных товаров для продажи по почте. Авторы этой инициативы выступили за запрет возвращать изделия, которые не приняли бы назад в обычных магазинах. Так, в перечень товаров, в частности, вошли предметы личной гигиены, нижнее бельё и медицинские препараты.

В июле 2023 года сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в беседе с ИА Регнум заметил, что у маркетплейсов, наряду с большим количеством плюсов (скорость, огромный выбор, лёгкость покупки), есть и минусы. Эксперт уточнил, что один из них — это удобное поле для деятельности разных обманщиков, мошенников, людей, которые хотят продать некачественный или поддельный товар.

При выборе продукции на онлайн-площадках Егармин посоветовал в первую очередь изучать отзывы других покупателей, а также отдавать предпочтение магазинам и продавцам, которые себя уже зарекомендовали.