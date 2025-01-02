Москва, 2 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал дилерам новый прайс-лист на автомобили Lada, цены на некоторые модели в котором повысятся с 14 января 2025 года. Новые цены опубликовал портал «Авто. ру».

Belkin Alexey/Global Look Press

Изменения коснулись нескольких моделей, среди которых седаны Lada Granta и Lada Vesta, а также трёхдверный внедорожник Niva Legend.

«Седан Лада Гранта будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн рублей. Сейчас диапазон цен лежит от 700 тыс. до 1,3 млн. Седан Веста с 14 января будет оцениваться в 1,46–1,98 млн рублей. Сейчас модель стоит от 1,24 до 1,96 млн. Трёхдверная Niva Legend будет стоить от 1,02 до 1,21 млн рублей. До 14 января её можно купить по цене от 981 тыс. рублей до 1,16 млн», — указано в публикации.

Уточняется также, что цены на такие модели, как Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel, не поменяются.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа компания «АвтоВАЗ» проиндексировала стоимость автомобилей марки Granta и Niva на 1,4%. Таким образом с начала 2024 года стоимость автомобилей Lada была проиндексирована на 4,3%.

В июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Всего в июле продали 136 221 автомобиль. Это первый рост «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения. Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).