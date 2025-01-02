Веллингтон, 2 января, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Хакария Уилсон скончался на 27-м году жизни, причины смерти не раскрываются. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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В издании уточнили, что тело спортсмена было обнаружено в Новой Зеландии, в городе Гисборн, куда боец приехал на музыкальный фестиваль «Rhythm and Vines». В полиции не раскрыли причины его смерти, однако отметили, что она носила ненасильственный характер.

Уилсон начал свою карьеру в ММА в 2020 году. За четыре года он провёл четыре поединка, одержав победу в трёх из них. Последний бой он провёл 27 октября 2024 года в рамках турнира «Canggu Fight Night 32», который проводился на Бали. В нём он одержал победу техническим нокаутом над филиппинцем Марком Алкобу.