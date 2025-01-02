Москва, 2 января, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Советский и российский хореограф Юрий Григорович является гордостью русского балета. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую направил президент России Владимир Путин по случаю дня рождения балетмейстера.

Текст письма опубликовал на своём сайте Кремль. 2 января Григоровичу исполняется 98 лет. Путин выразил глубокое признание его таланту и заслугам.

«Вас по праву считают гордостью русского балета, человеком, олицетворяющим целую эпоху в истории отечественной и мировой хореографии. Яркий талант, смелость творческих идей и замыслов, безупречный художественный вкус позволили Вам создать на сценах наиболее известных театров планеты замечательные спектакли, подлинные шедевры балетного искусства», — сказано в телеграмме.

Григорович служил балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета, главным балетмейстером московского Большого театра, а также руководил основанной им труппой «Большой театр — студия Юрия Григоровича».

Работая на сцене Большого театра, хореограф поставил восемь оригинальных балетов: «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ангара», «Ромео и Джульетта», «Золотой век».

В 1973 году Григоровичу присвоили звание народного артиста СССР. Он также удостоен множества государственных наград, включая государственные премии СССР и Российской Федерации. Григорович является кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного и двух орденов Ленина.

В 2008 году он начал работать в Большом театре штатным хореографом.