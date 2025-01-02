Вашингтон, 2 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп за день до своей инаугурации проведёт в Вашингтоне митинг, сообщает 1 января телеканал CBS News, ссылаясь на источники, знакомые с этими планами.

J. M. Giordano/Global Look Press

«Трамп проведёт мероприятие типа митинга 19 января на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, непосредственно перед своей инаугурацией», — сказано в публикации.

Уточняется, что встреча несёт название «Победный митинг Make America Great Again». Её начало запланировано на 15:00 по местному времени (23.00 мск).

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября действующий президент США Джо Байден и Трамп подписали меморандум, официально запускающий процесс передачи власти. Он включает в себя бюджетные средства, доступ к правительственным учреждениям, а также возможность проводить брифинги с действующими чиновниками.

Всего за Трампа проголосовали 304 выборщика. Его соперница Камала Харрис набрала 167 голосов. 6 января 2025 года результаты утвердит Конгресс США, а 20 января запланирована инаугурация избранного президента.

Отвечающая за её организацию команда избранного главы Белого дома пригласила ряд высокопоставленных иностранных гостей. В частности, в церемонии могут принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.