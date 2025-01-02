Вашингтон, 2 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. 39-й президент США Джимми Картер сожалел о своём предложении бойкотировать летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, сообщает международное информагентство Associated Press.

Benjamin E. «Gene» Forte 39-й президент США Джимми Картер

В публикации сказано, что из-за такой инициативы сотни спортсменов лишились шанса стать призёрами Игр, а сам Картер более 40 лет ощущал на себе последствия от принятого решения.

«Картер протянул мне руку для рукопожатия и спросил, а что бы я мог получить в Москве? Тогда я сказал: «Я бы выиграл два золота и серебро», — приводит агентство слова пловца Джесси Вассалло.

Авторы материала также назвали этот случай примером низкого уровня успеха при введении политики в спорте.

В январе 1979 г. возглавлявший на тот момент США Картер выступил с предложением бойкотировать Олимпиаду. Его поддержали Канада и Великобритания.

13 февраля стартовала зимняя Олимпиада-80 в Лейк-Плэсиде (США). Несмотря на заявления политиков Запада, советские спортсмены отправились на состязания с расчётом, что Вашингтон не станет настаивать на бойкоте московской олимпиады.

12 апреля 1980 года в штаб-квартире НОК США окончательно решили, что спортсмены из США не будут принимать участия в летней Олимпиаде-80.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны были выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.