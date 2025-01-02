Вашингтон, 2 января, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении террористического акта в Новом Орлеане американец Шамсуд-Дин Джаббар предположительно намеревался убить свою семью, но потом принял решение наехать на случайных прохожих. Об этом сообщил телеканал CNN.

AP/TASS

«Подозреваемый в смертоносной атаке в Новый год в Новом Орлеане обсуждал планирование убийства своей семьи и сны, которые побудили его присоединиться к ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указано в публикации.

Пока мужчина ехал из Техаса на арендованном грузовике на место совершения теракта, он записал серию видеороликов, в которых он рассказал о разводе с женой и планах совершить расправу над своей семьёй.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 января грузовой автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане. Инцидент произошёл около 3:20 по местному времени на Бурбон-стрит. Телеканал CBS News сообщал, что после того как автомобиль врезался в толпу, водитель вышел из грузовика и начал стрельбу, после чего полиция открыла ответный огонь.

Глава местного управления полиции Энн Киркпатрик проинформировала, что в ходе перестрелки два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в ФБР. Телеканал NBC News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов США сообщил, что происшествие в Новом Орлеане расследуется как террористический акт.

2 января телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта Дуайта Маккины сообщил, что число жертв теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15 человек. По словам специалиста, на проведение процедуры вскрытия необходимо несколько дней. Когда всё будет сделано, родственников оповестят, а личности погибших будут опубликованы.