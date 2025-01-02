Москва, 2 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. В прошлом году Россия заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов. Об этом свидетельствуют данные национальных банков 100 стран мира.

ИА Регнум

По итогам сентября 2024 года резервы России за год увеличились на $64,7 млрд. По общему объёму международных золотовалютных резервов Россия занимает пятое место с $634 млрд, сообщило «РИА Новости».

Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, он увеличил свои резервы на $263,3 млрд. На втором месте Швейцария, показавшая рост на $131,9 млрд, замкнула тройку лидеров Индия с приростом в $118,1 млрд.

Также в десятку вошли Германия (+ $66,1 млрд), Франция (на $66,1 млрд), Сингапур (на $52,4 млрд), Польша (рост на $38,8 млрд) и Бразилия (на $31,7 млрд).

Каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал уменьшение резервов. Сильнее всего они снизились у Бангладеш (на $2 млрд), Доминиканы (на $1,4 млрд) и Украины (на $820 млн).

По итогам сентября международные активы мировых центробанков составили в общей сложности $14,3 трлн против $12,9 трлн год назад.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Всемирного совета по золоту, по итогам II квартала 2024 года общие мировые объёмы золотых резервов составляли 29,03 тыс. тонн, причём 6,2 тыс. тонн (21,4%) пришлись на страны БРИКС, без учёта Эфиопии и Ирана, не представивших информацию о своих запасах.

В России, согласно данным совета по золоту, хранится 2,34 тыс. тонн драгоценного металла. Этот показатель самый большой среди всех стран БРИКС. Доля России во всех мировых запасах составляет 8,1%, в БРИКС — 37,6%.

Российские золотые резервы по состоянию на 1 августа 2024 года составили $179 млрд 593 млн. как уточнили в Банке России, этот показатель вырос за месяц почти на $5 млрд. Ранее золотые резервы страны равнялись $174 млрд 527 млн.