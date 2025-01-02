Киев, 2 января, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Украинские военные в ходе отступления из прифронтовых зон закидывают гранатами подвалы с мирными жителями и расстреливают людей. Об этом сообщили журналистам представители подпольной организации «Дозор».

AP/TASS

«Имеются факты — отходящие подразделения ВСУ закидывают гранатами подвалы с мирными, считая их сепаратистами. Расстреливают (их)», — сказал один из активистов, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, в подполье отметили, что украинские власти проводят насильственную эвакуацию населения из указанных районов. При этом мужчин доставляют в ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкомата на Украине).

Отдельное внимание киевский режим уделяет вывозу детей. По словам представителей подполья, этот вопрос можно решить взяткой, которая начинается от 1500 гривен.

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заметил, что ВСУ пытаются не допустить эвакуации населения прифронтовых населённых пунктов ДНР вглубь России. Он уточнил, что украинские военные расстреливают таких жителей.

В октябре жительницы города Украинска в ДНР рассказали, что украинской военные, отступая из этого населённого пункта, расстреливали мирных жителей и домашних животных. Одна из женщин заявила, что ВСУ не считали горожан за людей. Она добавила, что ещё задолго до того, как в Украинск начали заходить российские войска, украинские военные стреляли по жилым домам из танков и миномётов.

1 января 2025 года глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов проинформировал, что из Купянска и ближайших населённых пунктов украинская сторона вывезла около 11 тыс. жителей. Он уточнил, что в течение нескольких месяцев с купянского направления эвакуированы почти 6,5 тыс. человек, с боровского, — почти 4,5 тыс.