Берлин, 2 января, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск своими высказываниями о немецком канцлере Олафе Шольце в соцсетях пересёк границу между дружественными государствами. Об этом заявил лидер Социально-демократической партии (СДП) в бундестаге Рольф Мютцених, слова которого передаёт Der Spiegel.

IMAGO/Revierfoto/Global Look Press Рольф Мютцених

«Мютцених обвинил Маска в пересечении границы между дружественными государствами», — говорится в публикации газеты.

Также лидер партии заявил, что высказывания Маска направлены против всех немцев. Американца он обвинил и в нападках на президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам Мютцениха, для решения международных вопросов необходимо выстраивать свободные двусторонние отношения между государствами.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера. После этого Маск назвал его «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку.

31 декабря Маск снова высмеял Олафа Шольца в соцсетях. Комментируя пост, посвящённый грядущим выборам в ФРГ, Маск предрёк кандидату от СДП поражение и назвал его «Oaf Shitz». Слово Oaf в переводе с английского означает «болван» или «олух».