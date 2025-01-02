Подгорица, 2 января, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Число погибших в результате инцидентов со стрельбой в Черногории увеличилось до 12. Об этом сообщила государственный прокурор Андрияна Настич в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG).

EPA/ТАСС

Ранее распространилась информация о десяти жертвах стрельбы. В списках погибших также числятся двое детей.

Четверым пострадавшим провели операцию в Клиническом центре Черногории. Настич уточнила, что нападения были совершены в пяти разных местах.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января стало известно, что в городе Цетине в Черногории 45-летний мужчина открыл стрельбу в кафе. Затем преступник направился в дом к хозяину заведения и убил его, а также двоих детей и женщину. В числе убитых были родственники стрелявшего.

Позже глава МВД страны Данило Шаранович отметил, что подозреваемый в совершении этих преступлений Ацо Мартинович попытался покончить с собой и умер по дороге в больницу. Власти Черногории объявили траур по погибшим.