Москва, 2 января, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Прекращение Украиной транзита газа из России ослабляет экономический потенциал Европы. Об этом 2 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Danil Shamkin/Global Look Press

«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», ― подчеркнула дипломат.

Представитель МИД назвала США главным бенефициаром передела энергетического рынка Европы. По её словам, Вашингтон также является главным спонсором украинского кризиса.

«Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза», ― отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что решение о прекращении прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран киевские власти приняли несмотря на выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершился срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать.

30 декабря «Газпром» сообщил о подаче российского газа через станцию «Суджа» в подтверждённом Киевом объеме 37,2 млн куб. м. Это был последний день действия соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». С 08:00 мск 1 января компания прекратила подачу российского газа для его транспортировки через территорию Украины. В компании отметили, что из-за отказа Киева лишены технической и юридической возможности продолжать подачу газа для транзита через территорию Украины.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о том, что европейские страны готовы к остановке с 1 января 2025 года поставок российского газа через Украину. При этом у некоторых государств были на этот счёт опасения.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского остановить транзит российского газа через территорию Украины стало ударом в спину для стран Европейского союза.