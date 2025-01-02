Вашингтон, 2 января, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2024 году. За прошедший год российский хоккеист забросил в лиге 56 шайб.

Maxim Thore/Global Look Press

Столько же голов забил канадец Сэм Райнхарт из «Флориды». Тройку лидеров замкнул нападающий «Тампы» Брейден Пойнт. У него 52 гола.

Десятку лучших снайперов НХЛ в 2024 году замыкает ещё один россиянин, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, забросивший 42 шайбы.

Капризов также стал лучшим по голам при игре в равных составах, а по набранным очкам занял шестое место.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября «Миннесота Уайлд» обыграла «Анахайм Дакс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме. Встреча завершилась со счётом 5:2. Капризов отметился двумя шайбами и одной результативной передачей и набрал три очка.

По итогам матча Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. На счету российского нападающего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 27 (9+18) баллов, которые он набрал в 14 поединках. Второе место занимает канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (25), третьим идёт российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (23).

14 апреля российского нападающего «Миннесоты Уайлд» признали третьей звездой дня в НХЛ. Капризов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче против «Сан-Хосе» (6:2).