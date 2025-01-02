* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Якутск, 2 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Одно из развлекательных заведений в Якутске проверят на предмет пропаганды нетрадиционных отношений (движение ЛГБТ — организация, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщили 2 января в городской администрации.

По информации мэрии, с 26 декабря в ночном клубе «Number One» проходят мероприятия с участием трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации, приглашённых из Таиланда. Речь идёт о возможной публичной пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

«Сообщения о нарушении направлены в прокуратуру и в полицию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Административная комиссия ГО город Якутск».

Власти города напомнили, что за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ) предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве арестовали организатора зарубежных ЛГБТ-туров Андрея Котова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Мужчина создал «Туристический клуб для мужчин» и организовал несколько специфических путешествий. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».