Москва, 2 января, 2025, 11:16 — ИА Регнум. В остановке транзита российского газа через территорию Украины виновен киевский режим, а также власти Европейского союза (ЕС) и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Str/Global Look Press

«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что киевский режим остановил прокачку газа, несмотря на то, что «Газпром» не нарушал каких-либо обязательств по контракту.

Как передавало ИА Регнум, 1 января компания «Газпром» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения. В организации отметили, что с наступлением нового года российская сторона лишена технической и юридической возможности продолжать подачу голубого топлива.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.