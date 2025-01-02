Норильск, Красноярский край, 2 января, 2025, 10:57 — ИА Регнум. В международном аэропорту Норильска в Красноярском крае самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом 2 января сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошёл около 08:00 местного времени (04:00 мск). Воздушное судно Airbus А321 авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс из Москвы, выкатилось за пределы полосы при развороте в районе рулёжной дорожки.

«На борту самолета находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полётов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что обратный рейс в Москву выполнит резервный борт. Вылет запланирован на 15:30 (11:30 мск).

Норильская транспортная прокуратур после инцидента проведёт проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря пассажирский самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Якутии. Лайнер прибыл из Братска в Олекминск. В результате инцидента никто не пострадал. Выясняется, что стало причиной выката за пределы ВПП.

В октябре самолёт госавиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Руководство аэропорта ввело ограничения на приём и отправление воздушных судов.