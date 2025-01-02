Москва, 2 января, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Банковские вклады и государственные облигации в 2025 году останутся самыми прибыльными вариантами вложения денежных средств. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, экономист Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Первое полугодие 2025 года останется под звездой депозитов с высокой вероятностью ровно потому, что такие проценты в банках с наибольшей надёжностью мы уже давно не видели. Мы с вами говорим и про государственные облигации, это тоже в настоящее время предоставляет нам завидную доходность при наличии минимальных из всех возможных рисков», — рассказал он в беседе с «Лентой. ру».

Экономист назвал золото ещё одним выгодным вариантом для инвестиций, однако предупредил, что рассчитывать на быструю прибыль в таком случае не стоит. Ордов также отметил, что в новом году денежно-кредитная политика Банка России может как смягчиться, так и остаться жёсткой. Говоря о более волатильных финансовых инструментах, он назвал рискованными вложения в акции и корпоративные облигации.

«Пока что остаётся под вопросом уже достаточно оценивший все текущие санкционные и прочие проблемы корпоративный сектор, включая акции и корпоративные облигации. Здесь возможна череда банкротств, и ровно поэтому тут очень важно, с одной стороны, отнестись с пониманием, что доходность может быть выше, чем по безрисковым государственным и депозитным финансовым инструментам. С другой стороны, можно потерять почти всё», — добавил он.

По словам Ордова, не стоит ждать и повышения доходности от инвестиций в недвижимость.

Как передавало ИА Регнум, Банк России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году.

Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния 29 ноября заявил, что российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам. Он отметил, что банки привлекают депозиты только ради того, чтобы выдавать кредиты, поэтому их процентный доход по депозиту всегда обеспечен активом с другой стороны в виде выданного кредита либо купленных каких-либо ценных бумаг.