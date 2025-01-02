Лондон, 2 января, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Стоимость газа в Европе на первых торгах после прекращения транзита российского голубого топлива через Украину умеренно растёт на 1%, следует из информации лондонской биржи ICE.

Danil Shamkin/Global Look Press

Цена на этой сырьё по-прежнему находится на максимуме с середины ноября 2023 года. Так стоимость февральского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $543,4 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Украина предупредила о прекращении транзита российского газа через свою территорию с января 2025 года. Киев отказался продлевать соответствующие соглашения с РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит голубого топлива, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году необходимо было уже в июле 2024 года.

1 января российская компания «Газпром» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через украинскую территорию. Отмечалось, что с наступлением нового года организация лишена технической и юридической возможности продолжать подачу топлива.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее подчёркивал, что прекращение транзита газа через Украину неизбежно приведёт к подорожанию этого сырья в Европе.