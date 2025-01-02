Донецк, 2 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Киевский режим набирает в войска любых иностранцев, так как в армии не хватает бойцов. Об этом пленный наёмник ВСУ из Польши рассказал «РИА Новости».

Павел Лисицын/РИА Новости

По его словам, для вербовки иностранных граждан создан специальный сайт. Желающие вступить в Вооружённые силы Украины могут зайти на него, заполнить анкету и дождаться ответа.

«А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — заявил пленный на видео, опубликованном 2 января.

Как сообщало ИА Регнум, польского наёмника взяли в плен на территории ДНР бойцы Добровольческого корпуса ВС России.

В российском Министерстве обороны не раз заявляли, что иностранные наёмники для Киева — «пушечное мясо». Иностранцы, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, активно участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. Они ведут себя как террористы и готовы прикрываться детьми, добавила она.