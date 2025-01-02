Москва, 2 января, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Власти киевского режима встревожены, поскольку избранный президент США Дональд Трамп может заставить их отчитаться о расходовании средств, получаемых от Вашингтона. Об этом 2 января заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

White House/Global Look Press

Сенатор считает, что тема украинской коррупции и расхищения денег США может стать одной из главных для республиканцев как в администрации, где этим обещает заняться Вивек Рамасвами, который возглавит будущее министерство государственной эффективности (DOGE), так и в конгрессе США.

«И если начнётся такая очистка «авгиевых конюшен», то провести новые крупные суммы для Киева через конгресс будет очень проблематично. Да и Трамп не раз давал понять, что он к широкой помощи Украине в отличие от Байдена не склонен», ― написал Пушков в Telegram-канале.

Он также добавил, что в случае подтверждения участия администрации действующего президента США Джо Байдена в коррупционных махинациях по отмыванию денег на военной помощи Украине Демократическая партия окажется под ударом.

«Удар по демократам и «глубинному государству» в США будет, вероятно, таким, что отмыться им будет невозможно», — отметил член Совфеда.

При этом сенатор считает, что Трамп вряд ли решится продемонстрировать миру всю изнанку политики США при администрации своего предшественника.

Как сообщало ИА Регнум, бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен 31 декабря заявил, что на Украине коррупция достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует. Он подчеркнул, что сейчас в стране олигархия, которая всё больше и больше живёт за счёт внешних дотаций.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом руководителем министерства эффективности правительства, в ноябре заявил, что поддерживает идею о проведении аудита миллиардов долларов, выделяемых для помощи Украине.

В июне Совет ЕС проинформировал о создании специальной комиссии по борьбе с коррупцией на Украине и с хищениями западной помощи. Отдельное подразделение должно было быть создано в Киеве.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) 30 октября заявил, что правительство действует в интересах коррупционеров и в ущерб безопасности страны, уделяя недостаточно внимания расходам на оборону при формировании бюджета.

Экс-офицер ВМС США Джеймс Дюрсо считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его чиновники должны быть привлечены к ответственности за процветающую коррупцию и растрату американской военной помощи.