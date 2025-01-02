Вашингтон, 2 января, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершенно не владеет ситуацией на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя 20-минутное новогодние обращение Зеленского к согражданам.

Кадр из видео

«Он оторван от реальности», — подчеркнул Джонсон.

Об этом, по его словам, говорит то, что «радостную» речь Зеленский произнёс на фоне дефицита бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой, а также насильственного похищения людей военкомами прямо с улиц украинских городов.

«Они могут просто схватить несколько человек, запихнуть их в машину или микроавтобус», — уточнил эксперт.

В своём обращении Зеленский выразил уверенность в победе Украины и призвал избранного президента США Дональда Трампа «принудить Россию к переговорам», а также поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, в своём новогоднем обращении Зеленский допустил грубую ошибку — он перепутал цвета национального флага, назвав их сине-жёлтыми. При этом украинцы называют государственный флаг страны «жовто-блакитним» (то есть жёлто-голубым).

Кроме того, глава киевского режима, обращаясь к согражданам, показал видео, пояснив, что это запуск ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан». Однако на кадрах оказался пуск другой ракеты.

На «новогодний позор» Зеленского обратили внимание авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны». Они отметили, что в своём поздравлении «клоун нагло врал», считая украинцев дебилами, но был разоблачён. Выяснилось, что этому видео в Сети более шести лет и оно демонстрирует запуск армией Республики Корея баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.