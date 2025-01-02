Москва, 2 января, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинение во взяточничестве заместителю начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павлу Вешкину, сообщил 2 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Вешкину Павлу Николаевичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

В уголовном деле также фигурируют несколько военнослужащих и гражданских лиц.

В январе 2024 года, сообщало агентство, решением Хамовнического суда Москвы Вешкин был арестован за мошенничество в особо крупном размере. Теперь следствие полагает, что он получил крупное незаконное вознаграждение от компании «СЛ Фарма», которая занимается торговлей медицинскими изделиями и фармацевтической продукцией.

Один из столичных судов рассматривает дело Вешкина по существу, оно выделено в отдельное производство, пояснил собеседник агентства.

В ведении Вешкина находились вопросы контрактной службы. Согласно указанной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Военно-медицинская академия имени Кирова, основанная в Петербурге в 1798 году, — один из крупнейших отечественных военно-медицинских вузов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря следственные действия прошли в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и по местам жительства должностных лиц управления в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. В частности, у заместителя начальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шалёного, который проходит свидетелем по делу, изъяли мобильный телефон. В общей сложности проведено 15 обысков, в ходе которых также изъяты документы.