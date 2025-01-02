Нью-Йорк, США, 2 января, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Стрельба произошла в округе Куинс в Нью-Йорке, сообщило 2 января издание AMNY.

Kyle Mazza/Global Look Press

Выстрелы прозвучали возле концертного зала «Амазура» 1 января около 23:20 по местному времени. Пострадали по меньшей мере десять человек, говорится в сообщении.

По информации источников издания, в зале проходила частная вечеринка. Предположительно, она была посвящена известному участнику местной банды, убитому в октябре.

Подозреваемые — их было двое или трое — открыли огонь по людям, которые собрались у входа в здание. В местную больницу после нападения обратились по меньшей мере трое пострадавших.

Район, где находится концертный зал, оцепила полиция.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 января в американском Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год. Водитель вышел из автомобиля и открыл огонь, после чего был застрелен полицией. Погибли 15 человек, около 30 получили ранения.

Личность водителя установили, его звали Шамсуд-Дин Бахар Джаббар. Мужчина ранее служил в армии США, в момент нападения на людей у него был с собой флаг «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Незадолго до атаки он опубликовал в соцсетях видео, где заявил о намерении убить людей.

Преступление расследует ФБР, оно классифицировано как теракт.