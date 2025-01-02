Донецк, 2 января, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России взяли в плен польского наёмника на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 января сообщил командир одного из российских подразделений.

Павел Лисицын/РИА Новости

В беседе с «РИА Новости» российский военный уточнил, что гражданина Польши, принимавшего участие в военных действиях на стороне украинской армии, взяли в плен бойцы добровольческого корпуса.

Как сообщало ИА Регнум, в ДНР 4 декабря семь украинских военных сдались в плен Вооружённым силам России. Речь идёт о военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ. Как рассказали украинские военные, они сдали оружие в Великой Новосёлке, когда на их позиции зашли российские бойцы.

24 ноября подразделения российских войск взяли в плен в Курской области наёмника ВСУ из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсена. Он рассказал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи вооружённых сил Великобритании, а после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ.

Российские штурмовики в октябре обнаружили на трупе наёмника ВСУ из Польши предсмертную записку, в которой он проклинает сослуживцев-украинцев, предавших их. Пожелание бойцам ВСУ гореть в аду он оставил на клочке бумаги в клетку с каплями крови.

Российские войска 18 октября атаковали позиции ВСУ в районе населённого пункта Двуречная в Харьковской области. В результате удара была уничтожена группа иностранных наёмников.