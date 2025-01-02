Киев, 2 января, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил грубую ошибку. В новогоднем видеообращении к согражданам он перепутал цвета национального флага.

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«То, что мы такие (сильные. — Прим. ред.), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-жёлтый флаг», — процитировало «РИА Новости» Зеленского.

При этом украинцы называют государственный флаг страны «жовто-блакитним» (то есть жёлто-голубым).

Пользователи в Сети сделали предположение, что текст для новогодней речи главы киевского режима написали на английском языке, поскольку за рубежом цвета на флагах перечисляют сверху вниз.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря главный флаг Украины около монумента «Родина-мать» в Киеве сняли с флагштока из-за сильных порывов ветра. Неделей ранее украинский флаг снимали трижды. Он получил повреждения из-за неблагоприятных погодных условий.

В октябре в ходе выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) оконфузился посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он оказался в неловком положении, не сумев несколько раз выговорить слово «цивилизованный» на английском языке и допустив ошибку в описании судьбы главного героя трагедии Уильяма Шекспира «Отелло».

Экс-президент Украины, а ныне депутат Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) перепутал спикера палаты представителей США Майка Джонсона с покойным американским поп-певцом Майклом Джексоном. Это произошло 23 июля во время его выступления в Верховной раде при обсуждении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви.