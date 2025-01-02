Будапешт, 2 января, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, лидер оппозиции Петер Мадьяр, возглавляющий партию «Уважение и свобода» («Тиса»), призвал провести в республике досрочные выборы. Об этом он заявил в своей новогодней речи, сообщило агентство Bloomberg.

Marton Monus/Global Look Press

«Пусть пройдут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу», — отметил оппозиционер.

Отмечается, что Мадьяр добивается проведения парламентских выборов, которые должны состояться в 2026 году, раньше запланированного срока из-за якобы снижения популярности правящей партии. По оценке агентства, в конце 2024 — начале 2025 года партия премьера Орбана «Фидес», доминировавшая в венгерской политике в течение полутора десятилетий, уступает свои позиции партии «Уважение и свобода».

При этом правительство заявило, что выборы состоятся в 2026 году.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в Европейский парламент состоялись в период с 6 по 9 июня во всех странах Евросоюза. После подсчёта 90% голосов правящая партия «Фидес» заняла первое место. Партия соперника Орбана — «Тиса» Петера Мадьяра — получила 30% голосов на фоне 60% явки.

Венгерский премьер-министр заявил, что итоги выборов в Европейский парламент показали, что жители Евросоюза стремятся дать отпор политическим силам, ведущим Европу к новой войне. Он подчеркнул, что выборы прошли в соответствии с его ожиданиями.

По словам Орбана, политические партии, стремящиеся к миру, смогли одержать победу, заручившись большей поддержкой среди избирателей.