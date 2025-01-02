Из прифронтовых населённых пунктов Харьковской области Украины эвакуированы около 11 тысяч человек. Из них около 6,5 тысячи мирных граждан вывезены с купянского направления и почти 4,5 тысячи — с боровского, сообщил в эфире телеканала «Рада» 1 января глава военной администрации региона Олег Синегубов. По его словам, в настоящее время темпы принудительной отправки населения снизились, люди отказываются уезжать. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1043-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Российская армия освободила максимальную по площади территорию в зоне СВО

Принудительная эвакуация всего взрослого населения Харьковской области началась осенью 2024 года. Тогда Синегубов подчёркивал, что власти «усиливают эвакуационные мероприятия» в городе Купянске, к тому же будет эвакуирован не только сам посёлок Боровая, но и десять близлежащих населенных пунктов.

В конце декабря 2024 года штурмовые подразделения армии России, воспользовавшись брешами в обороне украинских формирований, зашли в село Загрызово и на окраины населённого пункта Двуручная на купянском участке фронта в Харьковской области, тем самым лишив снабжения украинских боевиков.

Несколькими днями ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что освобождение села Лозовая в Харьковской области позволило армии России продвинуться к реке Оскол с юга от Купянска.

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