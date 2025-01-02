Москва, 2 января, 2025, 07:39 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, которые инициировал ранее Минфин. Они были разработаны с учётом предложений бизнеса и депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Одним из основных изменений стало повышение налога на прибыль и введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы по НДФЛ. Также были увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребёнка до 2800 рублей, а на третьего и последующих детей — до 6 тыс. рублей. При этом размер вычета на первого ребёнка остался прежним — 1400 рублей.

Кроме того, увеличен предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты. Ранее он составлял 350 тыс. рублей, а теперь увеличился до 450 тыс.

Налоговые вычеты на детей предоставляются налоговым агентом — источником выплаты дохода — автоматически, без необходимости подачи заявления.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января в России вступили в силу несколько изменений, которые коснулись МРОТ, индексации пенсий, материнского капитала, налоговых вычетов и размера штрафов ПДД.

Согласно новым правилам, налоговый вычет можно будет получить, если совокупный размер расходов на социальные нужды составит 150 тыс. рублей (110 тыс. рублей, если речь идёт об образовании детей), а размер самого вычета составляет не более 19 500 рублей.