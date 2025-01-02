Москва, 2 января, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Преступники, специализирующиеся на взломе мобильных телефонов, теперь предлагают своим жертвам установить новые приложения. Они убеждают людей, что это необходимо для оплаты счетов за коммунальные услуги или записи к врачу. О новых схемах мошенников рассказали ТАСС в МВД.

ИА Регнум Украинские мошенники, Эстония

Отмечается, что в 2024 году участились случаи взлома аккаунтов в соцсетях. После этого аферисты рассылают от имени пользователей фишинговые ссылки для заполнения различных форм.

Мошенники представляются работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение. Однако на самом деле эти программы предназначены для получения доступа к мобильным устройствам и кражи денег.

В полиции советуют не загружать сомнительные ссылки.

Как сообщало ИА Регнум, одна из самых крупных сумм, переведённых на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила почти 180 млн рублей. Такие данные сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Самыми распространёнными способами мошенничества в 2024 году стали те, при которых злоумышленники звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств.