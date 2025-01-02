Москва, 2 января, 2025, 06:35 — ИА Регнум. В аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняли введённые ранее временные ограничения. Об этом 2 января сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

gsv. aero Международный аэропорт «Гагарин» в Саратове

Аэропорты Саратова, Пензы и Саранска возобновили прилёт и вылет воздушных судов в 02:00 мск. В воздушной гавани Ульяновска ограничения сняли в 03:30.

В Казани аэропорт приступил к работе в обычных условиях в 05:00 мск.

Представитель Росавиации добавил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Указанные воздушные гавани приостановили приём и отправку рейсов.

Позже в аэропорту Калуги временные ограничения были сняты.

31 декабря была временно ограничена работа аэропорта Казани. В этот же день аэропорт Владикавказа приостановил приём и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников на Северную Осетию.