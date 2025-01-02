* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 2 января, 2025, 05:40 — ИА Регнум. В США у полиции нет доказательств того, что взрыв электропикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе связан с террористической организацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на пресс-конференции 1 января заявил шериф Кевин Макмахилл.

Drive Tesla Обновленная версия Tesla Cybertruck

В багажнике врезавшегося в толпу людей в Новом Орлеане автомобиля был найден флаг ИГ. Поэтому рассматривается возможность причастности террористической организации к этому происшествию. Помимо этого, исполнитель теракта за несколько часов до нападения опубликовал в социальных сетях видео, в котором сказал, что его вдохновило ИГ и он хочет убивать.

Шериф заявил, что в Лас-Вегасе нет таких признаков причастности ИГ к взрыву Tesla Cybertruck.

Как сообщало ИА Регнум, у отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель пикапа погиб, семь человек получили ранения.

Во взорвавшемся электропикапе Tesla Cybertruck полиция обнаружила канистры с бензином и пиротехнику.