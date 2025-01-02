Львов, Украина, 2 января, 2025, 05:27 — ИА Регнум. В украинском Львове прошло факельное шествие, приуроченное к 116-й годовщине со дня рождения одного из лидеров укронацистов Степана Бандеры. Об этом написали местные СМИ.

ИА Регнум Степан Бандера

Поклонники Бандеры прошли по центральным улицам города, в руках несли флаги Украины, скандировали лозунги. В шествии участвовали сотни людей.

Мероприятия в честь дня рождения Бандеры традиционно проводят в украинских городах каждый год.

Как сообщало ИА Регнум, в Славянске ДНР, который находится под контролем киевского режима, развесили плакаты с портретом лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на исключение князя Александра Невского из церковного календаря раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заявила, что в стране следует ожидать канонизацию Степана Бандеры.