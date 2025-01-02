Москва, 2 января, 2025, 04:34 — ИА Регнум. В 2025 году для выхода на пенсию по достижении определенного возраста потребуется накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и минимум 15 лет стажа. Без соблюдения этих условий выйти на пенсию будет нельзя, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Эксперт объяснил, что ИПК рассчитывается из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии.

«В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — сказал Виноградов.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2025 году составляет 15 лет. В него включаются декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы и работа по трудовым договорам.

Отдельные категории граждан могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию при соблюдении определённых условий, пояснил Виноградов.

Как сообщало ИА Регнум, пенсии работающих и неработающих пенсионеров с 1 января увеличены на 7,3%. Соответствующий закон в июле 2024 года подписал президент Владимир Путин. Повышение затронет 7,8 млн работающих и неработающих пенсионеров.

В декабре в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, глава государства заявил, что вопросы, касающиеся пенсий для жителей регионов Донбасса и Новороссии, должны решаться без излишней бюрократии. Так он отреагировал на вопрос пенсионера из Красного Лимана, который рассказал Путину о своих попытках добиться справедливого перерасчёта пенсии.