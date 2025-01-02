Вашингтон, 2 января, 2025, 04:23 — ИА Регнум. Спецслужбы США начали расследование двух инцидентов со смертельными исходами — наездом на толпу людей в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе. Такую информацию озвучил 1 января президент США Джо Байден в телеобращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

«Мы следим за ситуацией с взрывом пикапа Cybertruck у отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе», — сказал действующий глава Белого дома, выступая из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Байден добавил, что полиция и разведслужбы также расследуют дела, в том числе устанавливают, есть ли какая-либо возможная связь между происшествиями.

Как сообщало ИА Регнум, исполнитель теракта в Новом Орлеане за несколько часов до нападения опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что его вдохновило ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и он хочет убивать. Об этом 1 января сказал Джо Байден.

Водитель грузовика, совершивший наезд на толпу людей в Новом Орлеане, погиб. Число жертв теракта увеличилось с 10 до 15 человек, ещё 30 пострадали.

По словам свидетелей, грузовик на большой скорости наехал на толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять по людям, полиция открыла ответный огонь. Пострадавших доставили в пять больниц.

Взрыв Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе может быть терактом, связанным с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, заявил американский предприниматель Илон Маск.

У отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель пикапа погиб, семь человек получили ранения.