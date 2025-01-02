Вашингтон, 2 января, 2025, 03:39 — ИА Регнум. Исполнитель теракта в Новом Орлеане за несколько часов до нападения опубликовал в социальных сетях видео, в котором заявил, что его вдохновило ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и он хочет убивать. Об этом 1 января в телеобращении к согражданам сообщил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Также глава Белого дома рассказал, что совершивший теракт родился в Техасе, служил в американской армии и являлся резервистом сухопутных войск.

Ранее стало известно, что флаг ИГ нашли в багажнике врезавшегося в толпу людей автомобиля.

Подозреваемым в наезде на толпу людей на грузовом автомобиле в Новом Орлеане является мужчина по имени Шамсуд-Дин Бахар Джаббар, сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомлённый источник.

Как сообщало ИА Регнум, водитель грузовика, совершивший наезд на толпу людей в Новом Орлеане, погиб. Число жертв теракта увеличилось с 10 до 15 человек, ещё 30 пострадали.

По словам свидетелей, грузовик на большой скорости наехал на толпу. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять по людям, полиция открыла ответный огонь. Пострадавших доставили в пять больниц.

Мэр города Латойя Кантрелл назвала произошедшее террористической атакой, но в ФБР не подтвердили, что считают инцидент терактом. Специальный агент ФБР Алета Дункан сообщила, что на Бурбон-стрит были обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства.