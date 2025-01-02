Вашингтон, 2 января, 2025, 03:22 — ИА Регнум. Удар молнии по Капитолию в Вашингтоне в ночь на 1 января является предзнаменованием. Так считает сенатор-республиканец от американского штата Юта Майк Ли.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

«Ощущается как предзнаменование», — написал Ли в соцсети Х в комментариях под видео с молнией.

Майк Ли поддерживает избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, разряды молнии ударили в здание Капитолия и монумент первого президента США Джорджа Вашингтона. Это произошло накануне Нового года.

В 2023 году разряд молнии попал в самое высокое здание США — Всемирный торговый центр, высота которого составляет 541 метр. После инцидента директор по строительству небоскрёба Алан Рейсс пояснил, что сооружение защищает от молний другие здания Нью-Йорка.

В апреле 2024 года разряд молнии ударил в факел статуи Свободы в Нью-Йорке. В пресс-службе управления парками города уточнили, что сооружение не пострадало, а событие является обыденным явлением.