Харьков, Украина, 2 января, 2025, 03:01 — ИА Регнум. Из Купянска и ближайших населённых пунктов в Харьковской области, контролируемой киевским режимом, было вывезено около 11 тыс. жителей. Об этом сообщил 1 января в эфире телеканала «Рада» глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация гражданских

По словам Синегубова, в течение нескольких месяцев с купянского направления эвакуированы почти 6,5 тыс. человек, с боровского, — почти 4,5 тыс.

При этом он добавил, что темпы принудительной и обязательной эвакуаций значительно снизились. Чаще всего вывозят семьи с детьми. Многие отказываются уезжать.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря украинские власти рекомендовали жителям подконтрольной Вооружённым силам Украины (ВСУ) части Херсонской области эвакуироваться из региона.

Исполнительные органы киевского режима вели принудительный вывоз детей из Курахово в Донецкой Народной Республике. Бывшая сотрудница украинской городской администрации отметила, что в принудительном порядке из города было вывезено очень много людей, добавив, что в Курахово остаются дети, сидящие в подвалах по несколько месяцев.

За прошедший год Вооружённые силы России освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области. В мае удалось освободить 27 населённых пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, в июне ― 10, в июле ― 16, в августе ― 19 городов и сёл.

Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.