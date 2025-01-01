Подгорица, 2 января, 2025, 02:50 — ИА Регнум. Убивший 1 января не менее 10 человек в Черногории Ацо Мартинович попытался покончить с собой и умер по дороге в больницу. Об этом на пресс-конференции заявил глава МВД Данило Шаранович.

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Он пояснил, что полицейским удалось найти Мартиновича и изолировать его. Когда преступник понял, что находится в безвыходной ситуации, он попытался покончить с собой, но не умер на месте. Скончался Мартинович по дороге в Клинический центр Черногории в Подгорице.

Шаранович допустил, что число жертв может увеличиться до 12.

Смерть Мартиновича также подтвердил в соцсети X премьер Черногории Милойко Спайич.

Как сообщало ИА Регнум, в Черногории 45-летний мужчина открыл стрельбу в кафе. Потом направился в дом к хозяину кафе, убил его, двоих детей и женщину.

В нападавшем опознали местного жителя Ацо Мартиновича. Изначально сообщалось о семи погибших. В числе убитых — родственники стрелявшего. Позже Шаранович сообщил, что открывший стрельбу днём 1 января в кафе в городе Цетине убил 10 человек, в том числе двоих детей.